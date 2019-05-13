С начала года в Молдове произошло около 60 аварий с участием мотоциклистов

59 аварий с участием мотоциклистов произошло с начала этого года в Молдове. Это на 21-у больше, чем в тот же период 2018. В 14 случаях ДТП спровоцировали сами мотоциклисты. По данным Национальной патрульной инспекции, большинство аварий произошло в сельской местности.

"Среди факторов, которые привели к ДТП - отсутствие опыта и экипировки, и превышение скорости", - сказал пресс-секретарь НИП Кристина Абабий. Только за минувшие выходные в стране зарегистрировали три аварии с участием мотоциклистов. В селе Садова Каларашского района мотоциклист не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Он скончался на месте. В Шолданештах мотоциклист превысил скорость и вылетел с трассы. Его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас он находится в коме. В Бельцах 17-летний подросток на скутере врезался в такси. Выяснилось, что он был пьян. Парень и водитель такси получили многочисленные травмы. "В группе риска мотоциклисты, недавно получившие права и еще не обладающие достаточным опытом вождения. Они чаще других попадают в ДТП", - сказала Кристина Абабий. Опытные мотоциклисты говорят, ездить на двухколесном транспорте необходимо только в специальной экипировке. С начала года в ДТП с участием мотоциклистов 10 человек погибли, еще 62 пострадали.

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