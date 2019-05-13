Бюджетники вернулись к работе после праздничных выходных

Бюджетники вернулись к работе после праздничных выходных. За последние две недели они отдыхали в общем девять дней. В связи с этим психологи призывают работодателей не загружать сотрудников работой первые пару дней.

Елена Волок работает учителем в столичном лицее имени Дойны и Иона Алдя-Теодоровичей. Она признается, что в первый день работы ей было трудно сконцентрироваться во время уроков.

"У нас было несколько выходных, но все равно показалось мало. Еще сохраняется состояние лени", - сказала учитель столичного лицея Елена Волок.

И некоторые сотрудники столичной мэрии говорят, что с трудом включились в рабочий процесс.

"К сожалению, какими бы долгими не были выходные, в итоге они все равно кажутся короткими, нам даже летнего отпуска не хватает", - сказал сотрудник управления мэрии Георгий Балич.

А вот некоторые граждане отметили, что с нетерпением ждали возвращения к работе.

"Дома семейные проблемы, у нас к тому же дом на земле, поэтому дел много. Не могу сказать, что на работе я отдыхаю, но все же здесь приятнее и интереснее."

По словам психологов, любой работник менее продуктивен в первые три дня после отдыха.

Лучшее упражнение, чтобы настроиться на работу, говорят психологи, - самомотивация.

Два праздничных выходных бюджетники отработают. Один - в субботу, 18 мая.