В Кишиневе чествовали лучших социальных педагогов

Лучших социальных педагогов наградили в Кишиневе. Конкурс проходил в несколько этапов, участвовали в нем 13 кандидатов. Победительницей стала Диана Дашан, психолог Центра детства, юношества и семьи.

"Конечно, победа окрыляет. Очень приятно, что меня отметили. Ведь конкуренты были очень сильными", - сказала психолог Центра детства, юношества и семьи Диана Дашан.

Диана уже семь лет консультирует детей из неполных и неблагополучных семей. Сейчас их в центре 15.

"Я не люблю говорить с психологами. Диана стала единственной, котому я могу доверить любые секреты".

"Моя роль - как у старшего члена семьи:интересоваться жизнью ребят, их потребностями, понимать, с какими трудностями они сталкиваются и по возможности помогать", - сказала психолог Центра детства, юношества и семьи Диана Дашан.

Еще один призер конкурса - Виктория Врабие, которая работает в коммунитарном центре для детей-сирот.

"Самое приятное в моей работе - видеть, как дети взрослеют. Я помню их малышами, а сейчас некоторые уже выше меня", - сказала педагог детского дома коммунитарного типа Виктория Врабие.

Денежные премии получили шестеро участников конкурса.

"Кандидаты были отобраны на основе конкурсов в каждом секторе столицы. Самое важное, что такие мероприятия мотивируют людей оставаться в системе образования", - отметила и.о. главы Управления по защите прав ребенка Лучия Качук.

В сфере защиты прав детей в Кишиневе и пригородах работают около 900 человек.