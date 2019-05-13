На Земле зафиксирован рекордный показатель CO2

Количество CO2 на Земле превысила исторический максимум с момента появления сельского хозяйства. Об этом сообщает CNN.

По данным обсерватории Национального управления США по исследованию океанов и атмосферы (NOAA), расположенной у вершины вулкана Мауна-Лоа на острове Гавайи, в субботу, 11 мая, был зафиксирован самый высокий уровень углекислого газа на планете, передает Корреспондент.

В земной атмосфере зафиксировали 415 частей СО2на миллион (ppm). Это означает, что в каждом кубическом метре воздуха присутствует не менее 415 мл углекислого газа.

Ученые сообщают, что это самый высокий показатель не только среди задокументированной истории, а и с момента появления сельского хозяйства 10 тысяч лет назад. Около 3 млн лет назад - в эпоху плиоцена концентрация углекислоты составляла от 310 до 400 ppm.

Впервые в современной истории уровень СО2 достиг отметки 400 ppm в 2013 году.