В подвалах столичных многоэтажек проводят дератизацию и дезинсекцию

В подвалах жилых домов в столице проводят дератизацию и дезинсекцию. В плане - более трех с половиной тысячи адресов. Сейчас работы ведутся на Рышкановке. Трудятся рабочие в специальной экипировке.

"Это немецкое вещество Fendona для уничтожения насекомых, единственное разрешенное в Молдове. Разбавляем 100 миллилитров вещества на 10 литров воды."

Профилактические работы по борьбе с вредителями, говорят специалисты, проводят раз в три месяца.

"После обработки помещения желательно не заходить туда в течение 24 часов, после нужно проветрить, 3-4 часа. Это безвредно для людей и теплокровных животных", - сказал рабочий Симион Нистор.

Жильцы многоэтажек говорят, что больше всего их беспокоят блохи, которые заводятся в подвалах из-за бездомных животных.

"Были большие черные тараканы. До ремонта видели их, сейчас нет."

"Конечно, эти вредители являются угрозой для людей и всех окружающих. Чаще всего они ведут к распространению инфекций. Так что их надо травить."

Жильцы некоторых многоэтажек прибегают к народным методам борьбы с вредителями.

"Летом, когда тепло, стелим здесь полынь, чтобы они не проникали в дом. Подъезд убирают и люди стараются поддержать чистоту."

По словам главы муниципального управления жилищно-коммунального хозяйства, помимо запланированных работ, дератизацию и дезинсекцию проводят также по адресам, откуда поступили заявки.

"Если говорить о частоте проведения таких работ, то мы проводим их постоянно, с начала и до конца летнего сезона. Если поступают заявки от жильцов, выезжаем сразу", - сказал глава управления ЖКХ Ион Бурдюмов.

В этом году на работы по борьбе с вредителями в подвалах столичных многоэтажек выделили миллион 800 тысяч леев.