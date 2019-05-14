Подростку из Унгенского района, которого неделю назад ударило током, ампутируют руку

Подростку из села Морений Ной Унгенского района, которого неделю назад ударило током, ампутируют правую руку. Операцию проведут сегодня врачи столичной больницы имени Эмилиана Коцаги. Они говорят, что затем его ждет долгий период восстановления.

Напомним, неделю назад 16-летний мальчик взобрался на трансформаторную будку во дворе местной школы и взялся за оголенные провода. Известно, что он был пьян.

Открыто уголовное дело.

Полиция выясняет также, если трансформаторная будка была установлена на территории школы законно.

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