В столичном пригороде Бэчой после ремонта открыли дорогу, которая ведет к детсаду и школе. Почти полуторакилометровый участок реабилитировали в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы".
На открытии дороги присутствовал бывший кандидат в депутаты по округу, включающему Бэчой, Константин Цуцу. Он отметил, что ремонт этого участка стал возможен после внесения поправок в программу "Хорошие дороги", которые позволили вести работы и в пригородах.
"Я попросил коллег из правительства решить эту проблему. Ведь по этой дороге ходить было невозможно. А она ведет к школе и детсаду. В детстве я тоже ходил по этой дороге, истоптал много обуви".
"Выборы давно закончились, а он все равно сдержал слово и отремонтировал дорогу. Мы за это ему признательны. Если бы его не было, то ямы так и остались бы".
Ремонт выполнила молдавская строительная компания. Стоили работы миллион 900 тысяч леев.
"На 80% дорога отремонтирована капитально. Два уровня щебня и два слоя асфальта. Качественного асфальта. Ребята старались сделать дело хорошо", - сказал глава дорожной компании Олег Марджинэ.
В госадминистрации автодорог заверяют, что ремонт проведут и в других столичных пригородах.
"После внесения в программу поправок, в нее включены объекты в пригородах, в частности в Бэчой и Тогатине", - отметил замдиректор ГААД Юрие Паша.
В прошлом году по программе "Хорошие дороги для Молдовы" реабилитировали свыше 1600 километров местных дорог. Инвестиции в проект превысили миллиард 600 миллионов леев. В этом году проект решено продолжить и вложить в него два миллиарда 700 миллионов. В плане ремонтных работ 2 600 километров дорог в 1100 населённых пунктах.
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