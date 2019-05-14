Полиция нашла пропавшего на прошлой неделе подростка из Костешт

17-летний парень из села Костешты, который пропал 11 мая, был найден. Несовершеннолетний шел по обочине дороги в сторону Чимишлии.

По данным полиции, парень не стал жертвой какого-либо преступления. Сейчас с ним работают психологи.

Напомним, молодой человек пропал на прошлой неделе, 10 мая. Перед уходом молодой человек сказал родственникам, что направляется в Кишинев навестить свою сестру. Однако молодой человек так и не приехал. Стоит отметить, что накануне изчезновения парень отправил своей сестре сообщения с неоднозначным смыслом, а также на своих страничках в соцсетях парень оставил видеопрощание и фото со словами "Ня, Пока".