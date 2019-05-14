На ремонт санузлов в Яловенской гимназии выделят 200 тысяч леев

200 тысяч леев выделил кабмин на ремонт санузлов в Яловенской гимназии имени Григоре Виеру. Всего их 12, но функционируют только три. Между тем в гимназии учится 200 учеников.

Накануне в учебном заведении с инспекцией побывала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Проблем много, особенно зимой. Туалеты старые, ломаются, и школьникам приходится бегать на улицу. Даже в плохую погоду", - сказала учитель Диана Кастравец.

Технический персонал школы сетует, что в таких условиях очень сложно поддерживать чистоту в санитарных блоках.

"Постоянно обрабатываем хлоркой. Она выедает глаза, а запах все равно остается. Невозможно так работать. Несколько раз туалеты засорялись, вода текла на пол, все затопило", - отметила уборщица Мария Спынь.

Начать ремонт санузлов планируется в июне и завершить к началу нового учебного года.

"Трубы пришли в полную негодность. Один раз лопнули, стены насквозь промокли, вода проникла в коридор. Не дождусь, когда в гимназии будут работающие, современные санузлы", - заключила директор Татьяна Плэчинтэ.

Проект по ремонту санитарных узлов в гимназии внедрят при поддержке Фонда социальных инвестиций.

"Вопрос о состоянии санузлов в учебных заведениях всегда был в поле зрения министерства. Поэтому в феврале правительство приняло решение выделить 22-ум учебным учреждениям в пяти районах средства на ремонт санузлов", - сказала Моника Бабук.

На ремонт санузлов в 22 школах страны выделено пять миллионов леев.