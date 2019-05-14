В Игре престолов нашли новый киноляп

Поклонники популярного сериала Игра престолов обнаружили ляп в промокадре восьмого сезона, пишет TMZ.

На опубликованном кадре видно, как Джейме Ланнистер обнимает Серсею. При этом на спине героини отчетливо видна его правая рука, тогда как по сюжету ее отрубили еще в третьем сезоне, передает Корреспондент.

На протяжении всех последующих серий этот персонаж ходит с золотым протезом.

Многие фанаты высмеяли очередной киноляп, а некоторые раскритиковали компанию HBO за неаккуратность во время съемок.

Однако кое-кто предположил, что кадр просто отзеркален, и на самом деле видна не правая, а левая рука. В то же время вторая конечность полностью скрыта рукавом.