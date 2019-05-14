Павел Филип провел встречу с Дональдом Туском

Евросоюз надеется, что новый парламент Молдовы продолжит внедрение Соглашения об ассоциации и сохранит хорошие отношения с ЕС. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Павла Филипа и председателя Европейского совета Дональда Туска. Они обсудили выполнение Молдовой европейской повестки дня, а также политическую ситуацию после парламентских выборов.

По итогам встречи Павел Филип отметил, что глава Евросовета высоко оценил качество реформ в Молдове и рекомендовал будущей правящей коалиции сохранить прежний курс развития.

"Ожидания естественны - чтобы Молдова внедряла реформы. Я доволен, что услышал положительные оценки нашей работы в ряде областей, где добились успехов. Это в частности банковская система и сфера госадминистрирования. Но мы понимаем, что еще многое предстоит сделать. Мы рассчитываем и в дальнейшем на поддержку Евросоюза. Мы твердо намерено довести реформы до конца", - сказал премьер-министр Павел Филип.

Павел Филип находится в Брюсселе по случаю десятилетия Восточного партнерства. Глава Евросовета Дональд Туск организовал для участников саммита торжественный ужин, на котором обсуждались итога проекта и возможности его развития.

Павел Филип заявил, что Молдова рассчитывает на ясные перспективы присоединения к Европейскому союзу. Этому вопрос сегодня будет посвящена конференция на высоком уровне.