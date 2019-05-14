В центре Кишинева произошла авария с участием такси

Серьезная авария произошла этим утром на пересечении улиц 31 Августа и Армянской.

После столкновения с такси, автомобиль перевернулся. К счастью, ни один водитель не пострадал. Таксист заявляет, что он был на смене, но пассажиров еще не взял. Им были соблюдены все ПДД.

"Я не заметил мужчину на Тойоте, и произошла авария. Это всего лишь результат невнимательности".

Другой водитель говорит, что таксист не хотел его пропускать.

"Он даже не думал куда он едет. Ему казалось, что он был на главной и решил проехать первым".

Полиция расследует обстоятельства ДТП. Водителю, который будет признан виновным, грозит штраф в размере 1500 леев и шесть штрафных пунктов.