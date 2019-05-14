Эксперты назвали лучших злодеев сериалов

Авторы издания The Independent назвали 35 главных злодеев сериалов. Лидером рейтинга они выбрали Серсею Ланнистер из Игры престолов в исполнении Лины Хиди.

Как отметили составители рейтинга, эта героиня "заставляет нервничать даже самых расслабленных зрителей". Кроме того, по их мнению, безопасность любого из героев находится под угрозой, если он просто находится с ней в одной сцене, передает Корреспондент.

На втором месте идет Джим Феннер из сериала Плохие девочки, роль которого исполняет Джек Эллис. Отмечается, что несмотря на свой статус офицера в женской тюрьме, этот герой является таким же злодеем, как и заключенные.

А замыкает тройку лидеров Гай Балтар из шоу Звездный крейсер Галактика в исполнении Джеймса Кэллиса. Этот герой был включен в рейтинг потому, что готов предать человечество ради собственного выживания.

Далее в списке идут Густаво Фринга из сериала Во все тяжкие, Джип Розетти из Подпольной империи, Даг Джуди из ситкома Бруклин 9-9, монстры Джентльмены из сериала Баффи - истребительница вампиров, Ричард Хиллман из Улицы коронации, Джей Ар Юинг из Далласа и Эл Сверенджен из Дедвуда.