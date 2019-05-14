Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду признает: когда она занимала пост министра образования, ее предупреждали о последствиях закрытия школ, и все же она пошла на так-называемые реформы в отрасли. Как отметила нынешняя глава ведомства Моника Бабук, Санду не считала отсутствие школ в сел проблемой.
"Когда мы дошли до одного из самых острых вопросов - финансирования образования, один из коллег заметил: "Госпожа министр, если мы утвердим ваши предложения без внесения поправок, села умрут". И знаете, люди добрые, что ответила госпожа Санду? "Пусть умрут, - сказала она. - Пусть умрут села, потому что мировая цивилизация родилась в городах", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.
"Должна признать, что было много дискуссий. В том числе с сотрудниками правительства. Меня обвиняли в проведении этих реформ. Некоторые персонажи в правительстве говорили, что если закрыть школу, вымрет село. Моим ответом было: но если в селе нет даже ста детей, значит, что у этого села большие проблемы", - отметила председатель ПДС Майя Санду.
У сельских жителей такие заявления вызвали горькое сожаление. Мария Бундуки 31 год работала учителем математики в Хынчештском района. Она не представляет села без школ, и до глубины души была огорчена, с какой легкостью некоторые политики закрывали учебные заведения.
"О каком развитии государства можно говорить? Значение школ крайне важно, и не только для поддержания жизни в селе. И Филат, и Майя Санду, и Плахотнюк - все они побывали на школьной скамье, все вышли из рук сельских учителей".
"Это трагедия, когда люди из села уезжают в город. В селе должна быть школа. А при школе стадион. Дети должны готовить концерты к праздникам".
"Общество развивается, происходит немало изменений. И уверен, села надо сохранить. Чтобы жила страна, надо развивать села".
"Села должны существовать. Жизнью доказано, что в селах можно получить образование. Сельские люди умеют работать. Это ошибка считать, что села должны вымереть".
"Как так - в селах нет детей! Стало лучше, красивее. Дети рядом с родителями, и родители спокойны".
В бытность Майи Санду министром образования в стране закрыли более ста школ. В большинстве случаев не оправдано. В 2018 году правительство Демпартии ввело мораторий на закрытие школ.
Комментарии
- Павел Филип провел встречу с Дональдом Туском
- Опрос: Досрочные выборы обернутся экономическими потерями, при этом политический расклад не изменят
- Мнение: ППДП может "проглотить" ПДС
- Опрос: Влад Плахотнюк - один из самых популярных политиков в Молдове
- Опрос: коалиция ПСРМ-ДПМ была бы лучшим решением для преодаления политического кризиса
- Соцопрос: какие партии пройдут в парламент, если бы выборы состоялись в это воскресенье
- Премьер-министр совершает визит в Брюссель
- "От этого проиграют все": румынский депутат считает, что досрочные выборы станут самым плохим сценарием для Молдовы
- "Пусть села умирают": Моника Бабук рассказала, как по инициативе Майи Санду закрывали школы
- Павел Филип: Сближение с ЕС происходит не с помощью заявлений, а благодаря конкретным фактам
- В Кагуле заново построили пожарно-спасательную станцию
- Суд ужесточил приговор двум мужчина, признанным виновными в изнасиловании
- На дне Марианской впадины нашли пластик
- Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
- Эксперты назвали лучших злодеев сериалов
- Назван лучший способ, как предотвратить раннюю смерть
- Опрос: Влад Плахотнюк - один из самых популярных политиков в Молдове
- Полиция продолжает поиски: Последние новости о пропавшем парне
- Названы две самых сложных семейных пары по знакам Зодиака
- В Магдачештах на 9-летнего ребенка упал бетонный блок от забора
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Единцах мужчина открыл стрельбу, чтобы решить конфликт
- Бывший замминистра иностранных дел Молдовы: отныне любой, кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD