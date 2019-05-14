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Майя Санду признает, что знала о последствиях закрытия школ, когда была министром образования
// фото: publika.md
11:11, 14 May 2019
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Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду признает: когда она занимала пост министра образования, ее предупреждали о последствиях закрытия школ, и все же она пошла на так-называемые реформы в отрасли. Как отметила нынешняя глава ведомства Моника Бабук, Санду не считала отсутствие школ в сел проблемой.

"Когда мы дошли до одного из самых острых вопросов - финансирования образования, один из коллег заметил: "Госпожа министр, если мы утвердим ваши предложения без внесения поправок, села умрут". И знаете, люди добрые, что ответила госпожа Санду? "Пусть умрут, - сказала она. - Пусть умрут села, потому что мировая цивилизация родилась в городах", - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

"Должна признать, что было много дискуссий. В том числе с сотрудниками правительства. Меня обвиняли в проведении этих реформ. Некоторые персонажи в правительстве говорили, что если закрыть школу, вымрет село. Моим ответом было: но если в селе нет даже ста детей, значит, что у этого села большие проблемы", - отметила председатель ПДС Майя Санду.

У сельских жителей такие заявления вызвали горькое сожаление. Мария Бундуки 31 год работала учителем математики в Хынчештском района. Она не представляет села без школ, и до глубины души была огорчена, с какой легкостью некоторые политики закрывали учебные заведения.

"О каком развитии государства можно говорить? Значение школ крайне важно, и не только для поддержания жизни в селе. И Филат, и Майя Санду, и Плахотнюк - все они побывали на школьной скамье, все вышли из рук сельских учителей".

"Это трагедия, когда люди из села уезжают в город. В селе должна быть школа. А при школе стадион. Дети должны готовить концерты к праздникам".

"Общество развивается, происходит немало изменений. И уверен, села надо сохранить. Чтобы жила страна, надо развивать села".

"Села должны существовать. Жизнью доказано, что в селах можно получить образование. Сельские люди умеют работать. Это ошибка считать, что села должны вымереть".

"Как так - в селах нет детей! Стало лучше, красивее. Дети рядом с родителями, и родители спокойны".

В бытность Майи Санду министром образования в стране закрыли более ста школ. В большинстве случаев не оправдано. В 2018 году правительство Демпартии ввело мораторий на закрытие школ.




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