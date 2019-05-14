На дне Марианской впадины нашли пластик

Американский исследователь Виктор Весково с командой провел погружение в Марианскую впадину и нашли там пластик. Об этом сообщает ABC.

Исследователи достигли дна Марианской впадины, совершив пять погружений. Во время одной из экспедиций были обнаружены пластиковый пакет и обертки от конфет. Ученые подчеркивают, что ранее такого не случалось, передает Корреспондент.

Также в ходе погружения были открыты четыре новых вида ракообразных (амфиподов) и розовая улитка. Теперь специалисты хотят исследовать глубоководных живых существ, чтобы знать нет ли в их организме кусочков микропластика.