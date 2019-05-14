Суд ужесточил приговор двум мужчина, признанным виновными в изнасиловании

Апелляционная палата Кишинева ужесточила наказание для двух мужчин, признанных виновными в изнасилованиях.

По дынным прокуроров, первый случай произошел в феврале 2017 года. 31-летний житель Трушен изнасиловал 42-летнюю женщину. Мужчина на протяжении нескольких дней силой удерживал жертву в квартире. Лишь спустя два дня женщина смогла сбежать, пока злоумышленник спал. Пострадавшая поймала такси и попросила водителя вызвать полицию.

Суд первой инстанции приговорил мужчину, признанного виновным в изнасиловании, к наказанию, несвязанному с лишением свободы.

В связи с этим прокуроры обратились в Апелляционную палату с требованием лишить насильника свободы на 5 лет и 6 месяцев. Суд полностью удовлетворил запрос прокуроров.

Второй случай произошел в 2016 году возле села Чимишены Криулянского района. 40-летний мужчина изнасиловал 19-летнюю девушку, с которой познакомился накануне. Используя психологическое давление и своё физическое превосходство, мужчина затолкнул жертву в автомобиль, где изнасиловал её.

Девушка успела отправить свою геолокацию приятелю. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали насильника.

В этом случае суд первой инстанции также не приговорил подсудимого к лишению свободы, что стало причиной обжалования приговора в Апелляционной палате. После рассмотрения дела насильник был лишён свободы на 3 года. Кроме этого, его обязали выплатить пострадавшей моральный и материальный ущерб на сумму 32 000 леев, плюс 10 500 леев судебных издержек.