В Кагуле заново построили пожарно-спасательную станцию

Поистине новую жизнь получила Кагульская пожарно-спасательная станция. Гараж на 21 спецмашину, автомойка, санитарный блок, спортзал - все здесь соответствует европейским стандартам.

"Все снесли и построили новое здание. Старые гаражи снесли, потому что они не соответствовали новым требованиям и новой технике. Оборудовали комнаты отдыха, где пожарные могут провести время, когда нет вызовов. Организовали учебные залы и хранилища", - сказал старший офицер Службы гражданской защиты Георге Хангану.

Провести модернизацию помогло Министерство обороны США - оно выделило восемь миллионов леев.

"Это инвестиции американского правительства и граждан США в здоровье, безопасность и процветание народа Молдовы. Этот совместный проект - символом тесных связей между США и Молдовой", - отметил посол США в Молдове Дерек Хоган.

На кагульской станции трудятся 59 спасателей и пожарных. Они с удовольствие осваиваются в новых условиях.

"Я работаю в инспекции с 1994 года, поэтому могу оценить разницу. Теперь у нас современная спецтехника, оборудование и оснащение", - сказал Pначальник центра оперативного реагирования Константин Калин.

"Созданы идеальные условия для работы. Мы очень довольны результатами ремонта. Здесь, по сути, ничего не было, а сейчас комфортно и красиво", - отметила замначальника Управления кадров Наталья Побережная.

Помимо кагульской станции отремонтированы пожарно-спасательные части в Бельцах, Сороках, Единцах и Резине. На очереди и остальные.

"Сейчас завершается ремонт в Тараклии и Каушанах. Мы уверены, что новые условия будут способствовать оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации", - заключил действующий министр внутренних дел Александру Жиздан.

Кагульская спасательная станция обслуживает 43 населенных пунктах. Всего в стране 40 пожарно-спасательных подразделений.