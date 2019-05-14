В период Пасхальных праздников молдавскую границу пересекли более 1,2 млн человек

Согласно статистике, в период Пасхальных праздников границу Молдовы пересекло более 1,2 млн человек, что на 9,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше людей въехало в Республику Молдову – 613 929 человек. Таким образом, общее количество тех, кто пересек границу составило 646 268.

С 22 апреля по 12 мая наиболее востребованными пунктами пересечения государственной границы были "Леушень", "Международный аэропорт Кишинэу", "Скулень", "Отачь" и "Джурджулешты–Галац". Самым насыщенным днем на границе была суббота, 4 мая, когда через контрольно-пропускные пункты прошло 73 379 человек.

Чаще всего в этот период границу пересекали люди 30–39 лет, затем 40–49 лет и молодые люди 20–29 лет.

Заторов не было во время пасхальных праздников на государственной границе. Эту информацию подтвердили в Главной инспекции Пограничной полиции. Среднее время ожидания транспортного средства на наиболее востребованных КПП не превышало 12 минут.