КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.

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