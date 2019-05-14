16-летний парень выпал из окна многоэтажки на Буюканах. Инцидент произошел сегодня около 11 утра на улице Н. Костин. О случившемся в службу 112 сообщил очевидец.
От полученных травм подросток скончался на месте.
Известно, что несовершеннолетний родом из села Садык Кантемирского района. Молодой человек учился в 10 классе в столичном лицее и проживал у родственников.
Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Комментарии
- Девушку, которую изнасиловали и выкинули из окна столичной многоэтажки, скончалась в больнице
- Продавали наркотики через интернет: двух парней из Оргеева приговорили к тюремному заключению
- Высшая судебная палата вынесла приговор советнику коммуны Коржеуць, который насмерть сбил ребенка
- Суд ужесточил приговор двум мужчина, признанным виновными в изнасиловании
- В центре Кишинева произошла авария с участием такси
- Полиция нашла пропавшего на прошлой неделе подростка из Костешт
- Подростку из Унгенского района, которого неделю назад ударило током, ампутируют руку
- С начала года в Молдове произошло около 60 аварий с участием мотоциклистов
- В Магдачештах на 9-летнего ребенка упал бетонный блок от забора
- Полиция продолжает поиски: Последние новости о пропавшем парне
- Девушку, которую изнасиловали и выкинули из окна столичной многоэтажки, скончалась в больнице
- В Китае пронеслась песчаная буря
- Продавали наркотики через интернет: двух парней из Оргеева приговорили к тюремному заключению
- В Англии наказан первый виновный в трагедии на стадионе "Хиллсборо", которая произошла 30 лет назад
- В Каннах открывается международный кинофестиваль
- Опрос: Влад Плахотнюк - один из самых популярных политиков в Молдове
- Полиция продолжает поиски: Последние новости о пропавшем парне
- Названы две самых сложных семейных пары по знакам Зодиака
- В Магдачештах на 9-летнего ребенка упал бетонный блок от забора
- Шор хочет отремонтировать подземные переходы на Ботанике: что об этом говорит Руслан Кодряну
- Майя Санду выступает против георгиевской ленты
- В Единцах мужчина открыл стрельбу, чтобы решить конфликт
- Бывший замминистра иностранных дел Молдовы: отныне любой, кто поддержит ACUM для меня нерукопожатен
- В Подмосковье наемный киллер всадил семь пуль в уроженца Молдовы
- ПОЗОР! Бывшая министр образования Майя Санду не знает дату завершения Второй Мировой войны
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
|Banca Nationala a Moldovei
IZBORSK.MD