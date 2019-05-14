Накануне стоимость биткоина взлетела на 25% – максимальными темпами с 2014 года. Эксперты отмечают, что это укрепление может быть связано с увеличением интереса к криптовалюте со стороны институциональных инвесторов.

Еще на прошлой неделе биткоин торговался ниже отметки в $6000. В целом с начала мая биткоин подорожал более чем на 50%, и этот месяц может стать для криптовалюты лучшим с ноября 2017 года. Тем не менее, биткоин очень далек от максимумов 2017 года, когда его курс был близок к $20000.