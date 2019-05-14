Высшая судебная палата вынесла приговор советнику коммуны Коржеуць, который насмерть сбил ребенка

Высшая судебная палата приговорила советника коммуны Коржеуць, который сбил насмерть ребёнка, к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что ранее подозреваемого приговорили к условному заключению на срок 3 года и 2 месяца. Он был освобождён из-под ареста в зале суда. Прокуроры обжаловали приговор в Апелляционной палате Бельц, однако ходатайство было отклонено, а решение первой инстанции сохранено.

Недавно Высшая судебная палата рассмотрела это дело и вынесла решение, согласно которому местный советник был лишён свободы на 3 года и 2 месяца. Решение ВСП является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, инцидент произошел в феврале 2018 года в селе Коржеуць Бричанского района. Местный советник, будучи в пьяном состоянии, насмерть сбил 7-летнего ребенка и скрыклся с места ДТП.