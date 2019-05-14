В WhatsApp нашли опасную брешь в системе безопасности

В популярном мессенджере WhatsApp обнаружили серьезную уязвимость. Об этом сообщает ВВС.

Брешь в системе безопасности была обнаружена около 10 дней назад. Оказалось, что она позволяет хакерам устанавливать шпионские программы. Более того, программу для слежки запускали с помощью голосового звонка. При этом устройство инфицировалось вирусом даже если пользователь не принял сам звонок. Иногда данные о поступлении вызовы исчезают из памяти гаджета, передает Корреспондент.

Шпионская программа позволяла отслеживать передвижение владельца с помощью камеры и микрофона смартфона.

Руководство WhatsApp проинформировало американские правоохранительные органы и экспертов по безопасности об изъяне. Компания устранила брешь в системе безопасности и рекомендовала пользователям обновить приложение до последней версии.