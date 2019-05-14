Молдаване, работающие в России, смогут получать пенсии

Во вторник, 14 мая, в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы начались молдо-российские консультации по вопросу подписания Соглашения между Республикой Молдова и Российской Федерацией в сфере социального обеспечения.

Как отмечается в сообщении министерства, цель соглашения — обеспечить право на пенсию граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории обеих стран. Подписание соглашения положительно отразится на благосостоянии граждан, будет стимулировать граждан нашей страны работать в официальном секторе, а также создаст благоприятные условия для их возвращения в Молдову, пишет kp.md.

Государственный секретарь министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Нэля Русу приветствовала экспертов РФ, отметив важность диалога для того, чтобы у наших граждан, осуществляющих или осуществлявших трудовую деятельность на территории России, были равные права на пенсию и социальные пособия.

Молдавскую делегацию представляют эксперты министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, МИДЕИ, Бюро по реинтеграции, Национальной кассы социального страхования и Национального совета по определению инвалидности и трудоспособности.

Отметим, что Молдова подписала 13 двусторонних соглашений в области социального обеспечения с Румынией, Португалией, Болгарией, Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Польшей, Венгрией, Бельгией, Литвой, Германией и Турцией. Согласно консульским данным, около 500 тысяч молдавских граждан находятся на территории Российской Федерации, из которых 206 тысяч трудоустроены официально.