В Каннах открывается международный кинофестиваль

Декада кино начинается сегодня на Лазурном берегу Франции. Открывается Каннский кинофестиваль. На "Золотую пальмовую ветвь" претендует 21 кинолента. В том числе фильм известного оригинала Джима Джармуша - "Мертвые не умирают". В этой зомби-комедии сыграли Билл Мюрррей, Адам Драйвер, Тильда Суинтон, а во главе живых метвецов встали Игги Поп и Том Уэйтс.

Однако самый ожидаемый фильм фестивальной программы - "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. В Канны ленту привели в последний момент в первом варианте монтажа. Для широкого проката ее перемонтируют.

Уверенный претендент на каннский трофей - фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара. Главные роли в нем исполнили Антонио Бандерас и Пенелопа Крус.

Румынский режиссер Корнелиу Порумбойу привез в Канны комедию "Гомера". Это история об офицере полиции, которого расследование приводит на остров, где жители общаются при помощи свиста.

Среди звездных гостей Канского фестиваля аргентинский футболист Марадона, ставший героем документального фильма, а также Элтон Джон, которому посвящен биографический фильм "Рокетмен".

Почетную Золотую пальмовую ветвь в этом году вручат Алену Делону, а жюри 72-го Каннского кинофестиваля возглавил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту, автор фильма "Выживший".