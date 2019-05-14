В Англии наказан первый виновный в трагедии на стадионе "Хиллсборо", которая произошла 30 лет назад

В Англии наказан первый виновный в трагедии, которая случилась 30 лет назад - давке во время футбольного матча на стадионе "Хиллсборо" в Шеффилде.

Бывший офицер по безопасности на этом стадионе и экс-секретарь клуба "Шеффилд Уэнсдей" Грэм Макрелл решением суда оштрафован на 6500 фунтов стерлингов за несоблюдение норм безопасности во время трагического события 30-летней давности, информирует УНИАН.



Макрелл стал первым человеком, осужденным за преступление. Бывший футбольный чиновник не смог обеспечить наличие достаточного количества турникетов, чтобы предотвратить скопление больших скоплений людей. Макреллу также необходимо заплатить 5000 фунтов стерлингов в счет судебных издержек. 15 апреля 1989 года во время полуфинального матча Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Ноттингемом Форест" в результате давки на одной из трибун погибли 96 болельщиков "Ливерпуля".







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