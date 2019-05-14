Продавали наркотики через интернет: двух парней из Оргеева приговорили к тюремному заключению

Два члена преступной группировки были приговорены к 8 и 9 годам тюремного заключения, за наркоторговлю.

По словам прокуроров, обвиняемые в возрасте 25 и 30 лет являются уроженцами Оргеева.

Злоумышленники приобретали во Франции психотропные вещества, такие как: бупренорфин, содержащиеся в таблетках "Subutex" и "Suboxone", а также и другие вещества, которые можно купить только по медицинскому рецепту.

После этого через приложения "Whatsapp", "Viber" и "Telegram" они договаривались с клиентами, которые, в основном, являлись жителями Оргеевского района, о продаже наркотиков.

Обвиняемые были задержаны в ноябре прошлого года по подозрению в наркоторговле.