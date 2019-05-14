Известный российский актёр Павел Прилучный уснул в чужой машине возле своего дома.
Владелица автомобиля предположила, что Прилучный ходил по двору и проверял, какая из машин открыта, а после заночевал в её авто, пишет life.
На записи слышно, как женщина спрашивает актера нужно ли ей вызвать полицию и просит его поскорее покинуть машину.
— Вы можете ждать всё, что угодно, — отвечает Прилучный владелице авто, его слова передаёт "Лента.ру".
Всё время съёмки актёр оставался в салоне машины и так и не смог уточнить, как попал в него. Как отмечается, женщина не стала вызывать правоохранителей, потому что торопилась.
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