Граждане, живущие за рубежом, получат поддержку на развитие бизнеса

Как начать свой бизнес за границей и где искать инвесторов. Об этом наши сограждане, живущие за рубежом, смогут узнать в рамках проекта Diaspora Business Connection. Запустила его Ассоциация молдавских предпринимателей со всего мира. Специалисты проведут семинары для начинающих бизнесменов. Пройдут они в странах, где достаточно многочисленная молдавская диаспора.

"Все мероприятия бесплатные. Предприниматели расскажут, какой бизнес они намерены открыть, и с какими трудностями столкнулись. Одним нужны дополнительные инвестиции, другим - рынки сбыта и партнёры. Мы постараемся удовлетворить все запросы", - сказал генсекретарь АМПВМ Якоб Черлат.

Заявки на участие принимаются онлайн. Участвовать в проекте могут и предприниматели, уже открывшие свое дело и планирующие его расширить.

"Для того и существует наша Ассоциация, чтобы люди, которые уже заработали свой капитал, помогали живущим за рубежом соотечественникам", - сказал председатель АМПВМ Алексей Репеде.

Ассоциация молдавских предпринимателей со всего мира была создана в 2016 году. Она является неправительственной и некоммерческой организацией.