Названа самая частая причина ускоренного старения

Ускоренному сокращению длины теломеров и клеточному старению способствуют стрессы из-за напряженных учебы и работы.

Группа американских ученых установила, что вызванные напряженной учебой и работой стрессы провоцируют ускоренное сокращение длины теломеров и клеточное старение. Об этом пишет MedicalXpress.

Авторами исследования Intern Health Study стали ученые Мичиганского университета. К исследованию были привлечены 250 учащихся в интернатуре, передает Корреспондент.

В ходе работы специалисты измерили длину теломеров, которая защищает ДНК от повреждений во время деления клеток, до и после начала обучения.

Как известно, теломеры являются своего рода индикатором жизненного цикла, и к концу жизни их длина становится заметно меньше.

Однако ученые установили, что во время напряженной учебы их сокращение происходит в шесть раз быстрее. При этом негативный эффект напрямую зависит от продолжительности занятий.