СМИ: В Китае запретили Википедию

Интернет-энциклопедия попала в расширяющийся список веб-сайтов, к которым нет доступа в Китае.

Китай полностью запретил интернет-энциклопедию Wikipedia, заблокировав доступ на сайт на всех языках, сообщает Time. Запрет действует с конца апреля, передает Корреспондент.

Таким образом, Wikipedia оказалась в списке запрещенных сайтов вместе с Google, Facebook и LinkedIn, Twitter и других. Чтобы получить к ним доступ, пользователи используют виртуальные частные сети и VPN для обхода цензуры.

Фонд Wikimedia заявил, что не получал никаких уведомлений о введении запрета.

Ранее в стране была заблокирована только китайская версия энциклопедии. Пользователи также не могли просматривать страницы с некоторыми поисковыми терминами, такими как "Далай-лама" и "резня на Тяньаньмэнь".

Интернет-энциклопедия периодически блокируется властями по всему миру: доступ к ней уже запрещен в Турции и частично в Венесуэле.