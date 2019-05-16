В Японии тестируют самый быстрый поезд в мире. Видео

Новый "поезд-пуля", скорость которого может достичь 400 километров в час, получил название ALFA-X.

В Японии тестируют поезд, развивающий скорость до 400 километров в час. Об этом сообщает издание Bloomberg.



В Японии существует высокоскоростная сеть железных дорог "Синкансэн", которая соединяет большую часть городов государства. На сегодня самая большая разрешенная для составов скорость на ней - 320 километров в час, передает УНИАН.

Однако к 2020 году правительство планирует увеличить допускаемую скорость на одной из веток магистрали до 360 километров в час. Новый "поезд-пуля", скорость которого, согласно расчетам, может достичь 400 километров в час, получил название ALFA-X (Advanced Labs for Frontline Activity in Rail eXperimentation). Нос локомотива имеет обтекаемую форму и выступает на 22 метра перед кабиной машиниста.

Сейчас ALFA-X проходит тесты на железнодорожном полотне ночью два раза в неделю. Планируется, что поезд будет введен в эксплуатацию только в 2030 году из-за сложностей его внедрения в существующую транспортную систему Японии.





