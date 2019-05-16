Мадонна прибыла на Евровидение, но ее выступление остается под вопросом

Певица должна выступить в финале музыкального конкурса, который пройдет 18 мая, и исполнить две песни, но до этого времени ее команде необходимо будет подписать контракт.

Поздно вечером 14 мая королева поп-музыки Мадонна прилетела в Израиль, где в Тель-Авиве проходил первый полуфинал Евровидения-2019.

Как сообщает The Jerusalem Post, певица прилетела из Лондона на частном самолете миллиардера канадского происхождения Сильвана Адамса, который оплатил выступление в размере около 1 миллиона долларов, передает УНИАН.

Мадонна должна выступить в финале музыкального конкурса, который пройдет 18 мая, и исполнить две песни, но до этого времени ее команде необходимо будет подписать контракт.

Как заявил ранее супервайзер Евровидения Юн Ула Санн, без контракта, который до сих пор не подписан, она просто не сможет выйти на сцену.