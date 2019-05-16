Сантехник из Китая чинит все с помощью лапши быстрого приготовления

Лапша – не единственное, чем пользуется мастер-блогер. В ход идут сигареты, печенье Oreo и яичная скорлупа.

Житель Китая, известный в социальной сети TikTok как Xiubandrng, занимается починкой сантехники и мебели, передает Вести.

Использует он для ремонта не совсем стандартный подход, ролики о котором он активно выкладывает на своем канале.

Дело в том, что для починки он пользуется лапшой быстрого приготовления. Сухую лапшу он использует в качестве основы для заделывания отверстия или скола.

Потом получившийся каркас он заливает суперклеем, а с помощью наждачной бумаги придает конструкции необходимую форму. Финальный этап – покрытие эмалью или краской.