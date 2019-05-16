В Кишиневе начинаются работы по нанесению дорожной разметки

Работы по нанесению дорожной разметки на улицах столицы начинаются в четверг, 16 мая. В приоритетном порядке разметку будут наносить на пешеходных переходах рядом с учебными заведениями. После нанесения поперечной разметки рабочие нанесут и продольную.

Директор муниципального предприятия "Exdrupo” Марчел Застынчану сообщил, что нанесение разметки должно было начаться сегодня, но из-за дождливой погоды его отложили на завтра. Первые работы будут выполнены на Рышкановке, передает IPN.

Экономический агент, выигравший тендер, предоставил первые 18 тонн краски, что составляет почти половину объёма, необходимого для первого этапа нанесения дорожной разметки.

Всего для первого, а также второго этапа (который начнётся в сентябре) требуется 70 тонн краски. Речь идёт об акриловой краске.

На приобретение краски будет потрачено около двух миллионов леев.