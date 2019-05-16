Астронавт показал, как ведет себя в невесомости мед

Один из членов экспедиции на МКС открыл банку с медом и перевернул ее на бок, однако содержимое не вылилось.

Астронавт Давид Сен-Жак показал, как ведет себя в невесомости мед. Видео он снял, находясь на борту Международной космической станции, передает Корреспондент.

Он открыл банку с медом и перевернул ее на бок. В обычных условиях содержимое банки начало бы выливаться. Однако в условиях невесомости мед начал "вытягиваться" изнутри, образуя "медовую ленту", которая выкручивалась и сформировала спираль.

Видеоролик с игрой с медом Сен-Жака был опубликован на YouTube-канале Canadian Space Agency.