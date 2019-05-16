Павлу Григорчуку продлили срок предварительного ареста

Рецидивисту Павлу Григорчуку продлили срок предварительного ареста. Его оставили под стражей еще на месяц.

Адвокаты добивались освобождения Григорчука, а их ходатайство подписали поручители - лидер коммунистов Владимир Воронин и экс-депутат ПКРМ Елена Боднаренко. Суд ходатайство отклонил.

Павла Григорчука арестовали за нападение на депутата Сергея Сырбу. Произошло это 21 марта - в день учредительного заседания нового парламента. Григорчук до этого участвовал в акции протеста, организованной ПДС и "Платформой DA". За хулиганство ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В 2016 году Григорчука приговорили к трем с половиной годам условно по делу о массовых беспорядках у Генеральной прокуратуры.