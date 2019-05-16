В Калараше обновят систему уличного освещения

В рамках программы энергоэффективности, внедряемой при поддержке Европейского союза, этой осенью в городе Калараш будет модернизирована система уличного освещения.

Согласно проекту, на 25 км улиц города Калараш будут установлены 900 светодиодных светильников и подземная сеть электропитания. Работы будут проводиться в рамках проекта ЕС "Повышение эффективности уличного освещения в городе Калараш", сообщает МОЛДПРЕС.

"Проект очень важен для нас, так как существенно сэкономит городу средства и принесет реальную пользу его жителям. Освещенные улицы – это безопасность граждан. Я очень надеюсь, что примэрия и впредь будет внедрять проекты по энергоэффективности", - подчеркнул менеджер проектов ЕС в Молдове Кристиан Балларо.

В примэрии города Калараш утверждают, что модернизация системы уличного освещения принесет пользу не только жителям, но и властям, экономя бюджетные средства. "Также мы планируем отремонтировать систему уличного освещения в районе Краеведческого музея, городского стадиона и др.", - отметил вице-примар Калараш Виктор Амброч.

В свою очередь, руководитель группы в рамках программы ЕС по устойчивым городским проектам Ян Ваандерс уточнил, что данный проект в Кэлэрашь вполне может стать примером для других населенных пунктов нашей страны. Система уличного освещения в Калараш будет интегрированной, что даст ей ряд преимуществ. "Город Калараш намерен стать городом с самой современной системой уличного освещения в Молдове.

Помимо самых современных технологий по управлению, проект в Калараше содержит и некоторые инновационные элементы, как например, подземная система электропитания на участке, протяженностью в 500 м, подсветка исторического здания и освещение городского стадиона", - говорит эксперт в области энергетики ИРСИ "Вииторул" Ион Мунтян.

Проект "Повышение эффективности уличного освещения в городе Калараш" внедряется примэрией города в партнерстве с ИРСИ "Вииторул" и финансируется Европейским союзом посредством программы ЕС "Конвенция примаров - демонстрационные проекты". Проект призван обеспечить экономию 6 500 евро в год, а также позволит сократить выбросы CO2 и затраты на техническое обслуживание и эксплуатацию.