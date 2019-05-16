Музей парламента Республики Молдова откроет свои двери для широкой публики 18 мая

Третий год подряд парламент Республики Молдова принимает участие в "Европейской ночи музеев" со специальной программой. Музей парламента откроет свои двери для широкой публики в 12.00, 14.00 и 16.00.

Как сообщили в пресс-службе парламента, доступ в здание парламента будет осуществляться на основании удостоверения личности, без предварительной регистрации, передает МОЛДПРЕС.

В субботу также, 18 мая, в сквере законодательного органа общественности будет представлена коллекция старинных автомобилей парламента. Автомобили марки ZIL 41047 и CIAIKA GAZ 14 раньше использовались для перевозки высокопоставленных чиновников.

Кроме того, будет организована выставка фотографов, аккредитованных в парламенте, с различных мероприятий, проводимых в парламенте.

Музей парламента Республики Молдова был открыт 23 мая 2017 года. Среди экспонатов представлены исторические документы, фотографии, книги, ряд предметов, подаренных королевским домом Румынии, а также протокольные подарки.

Европейская ночь музеев - ежегодное мероприятие, которое проходит под патронажем Совета Европы, ЮНЕСКО и Международного совета музеев.