В Молдове рост экспорта почти втрое превышает рост импорта

Экспорт в первом квартале вырос на 8%. По данным Национального бюро статистики, темпы роста экспорта почти втрое превышают рост импорта.

В январе-марте объем поставок за границу составил 733 миллиона долларов. Больше половины - товары местного производства, и этот показатель вырос почти на 13%.

Основным направлением остается рынок ЕС, на него приходится почти две трети поставок. В страны СНГ ушло 14% товаров. Первую строчку в структуре экспорта занимают машины и оборудование, их доля - 25%. Почти столько же приходится на продовольственные товары и животных. Третье место с 19% процентами занимают промышленные товары.

Импорт за тот же период вырос на 3%, составив миллиард 365 миллионов долларов. Здесь первые строки занимают машины, транспортное оборудование и минеральное топливо.