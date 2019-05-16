Полиция разыскивает парня, ворующего велосипеды на Ботанике

Полиция разыскивает молодого человека, который неоднократно воровал велосипеды. В марте-апреле он совершил три кражи велосипедов в жилых домах на Ботанике.

Момент кражи одного из велосипедов, был запечатлен одной из камер видео наблюдения. Ущерб, нанесенный жертвам, оценивается в 33 000 леев.

Злоумышленнику грозит штраф или тюремное заключение срок до 4 лет.

Граждан узнавших вора, просим предоставить любую известную информацию, позвонив по номеру: 068 673 137