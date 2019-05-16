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18 мая состоится Европейская ночь музеев
// фото: allfun.md
18:15, 15 May 2019
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Мастер-класс по ковроткачеству и шоу африканских барабанщиков организуют в рамках Европейской ночи музеев, которая пройдет 18 мая. В Музее этнографии и естественной истории впервые откроют выставку экзотических бабочек. На ней будет представлено более 1600 видов бабочек.

"Будет представлено очень много видов экзотических бабочек, которые приковывают внимание своим окрасом. Чтобы сохранить их первозданный вид, их обрабатывают и консервируют", - рассказала Елена Делинская, сотрудница Музея этнографии и естественной истории.

Откроют в Музее этнографии и естественной истории и архитектурную выставку. Кроме того, для посетителей подготовили концерт средневековой музыки и фаер-шоу.

"Будет выставка скульптур из резного камня, типичного для центральных районов Молдовы. Эти изваяния хранятся в коллекции музея. Для детей будут открыты творческие мастерские, в том числе - рисование по стеклу", - сообщил Петр Викол директор Музея этнографии и естественной истории.

В Национальном художественном музее Молдовы организуют выставку абстрактных картин. Там же пройдет концерт камерного хора Органного зала.

"Именно сейчас у нас проходит шестая международная выставка картин, которая проводится один раз в два года. В ней участвуют 27 стран", - отметил Петр Викол.

А в Национальном музее истории состоится вечер поэзии, в котором примет участие робот Tespian, который был представлен на "Innovatic fest". Желающие смогут с ним станцевать и сфотографироваться. Сделать фото можно будет и с собачкой Aibo, которая стала звездой выставки изобретений в Лас-Вегасе. Однако, за это придется заплатить 50 леев.

"Впервые вышел альбом, в котором можно увидеть все экспонаты Национального музея истории Молдовы, выполненные из золота, серебра и драгоценных камней. Он будет доступен широкой публике", - подлился Евгений Сава директор Национального музея истории.

Министерство образования, культуры и исследований отмечает, что число посетителей музеев растет с каждым годом. В прошлом году в них побывали более 600 тысяч человек.

"Число посетителей музеев удвоилось благодаря рекламе, в том числе - в период подготовки к Международному дню музеев и Европейской ночи музеев. Эти события пользуются большой популярностью у граждан Молдовы", - заключила Моника Бабук министр образования, культуры и исследований.

На проведение Европейской ночи музеев в этом году выделили 55 тысяч леев.




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