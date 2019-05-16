Маршрутка наехала на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

Женщина чуть не попала под колеса маршрутки, на которую торопилась попасть. Инцидент произошел на столичной улице Албишоара.

Чтобы успеть на микроавтобус, женщина пустилась бегом через дорогу в неположенном месте. Водитель маршрутки в свою очередь решил не упустить три лея, сдал назад и чуть не наехал на пассажирку.

Ситуация попала на бортовой регистратор одной из машин, и водитель выложил видео в соцсети. Оно тут же вызвало бурную реакцию. Массу негативных оценок получили действия и пешехода, и водителя.