В детской муниципальной больнице №1 полным ходом идут работы по теплоизоляции

В детской муниципальной больнице №1 сократят расходы на отопление. В здании полным ходом идут работы по теплоизоляции, завершить их планируют к концу августа. Бюджет проекта - шесть с поливной миллионов леев.

"Для термоизоляции фасада и крыши мы используем минеральную и базальтовую вату, а крышу покроем немецкой мембраной, - это новая технология, которая прослужит дольше", - сказал инженер Алексей Гончаренко.

"Главное - изолировать подвал, чтобы в него не попадала вода и не было сырости. Ранее мы сделали термоизоляцию стен, поменяли все окна. И наконец, после капитального ремонта крыши, на ней установят солнечные батареи. Все это позволит сэкономить", - сказал и.о. мэра Кишинева Руслан Кодряну.

По предварительным расчётам, расходы на отопление и горячую воду снизятся на 60 процентов.

"Если опоздать с подачей тепла, здесь бывает холодно. Вторая проблема - бесперебойное обеспечение горячей водой, это очень накладно", - рассказал директор больницы Штефан Каланча.

Сейчас горячую воду в больничные душевые подают по два-три часа утром и вечером. Мамы маленьких пациентов надеются, что ситуация изменится.

"Мы были на процедурах и видели - там разруха. А пациенты рассказывали, что зимой протекала крыша".

Полтора миллиона леев на ремонт выделила столичная мэрия, остальное - грант от Фонда энергоэффективности. В больнице - сто коек, ежегодно здесь проходят лечение около семи тысяч детей до трех лет.