На Центральном автовокзале водитель переехал женщину

Женщину, приблизительно 55-60 лет, переехал рейсовый автобус Кишинев-Бухарест на Центральном автовокзале.

Водитель настаивает, что женщина спала под автобусом, и он ее не заметил.

Личность погибшей неизвестна, документов при ней не было.