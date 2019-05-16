Дипломатов ЕС возмутила грубость Нэстасе в адрес прессы

Враждебные высказывания в адрес прессы недопустимы, особенно со стороны политика, претендующего на роль защитника европейских принципов и ценностей.

Так аккредитованные в Молдове дипломаты комментируют нападки на журналистов со стороны лидер ППДП Андрей Нэстасе. Накануне на пресс-конференции он в очередной раз пустил в ход вульгарный лексикон.

"Люди имеют право выражать свое мнение, но язык ненависти недопустим. Для Молдовы, которая является частью Европы, борется за европейские ценности и проходит через процесс реформирования, это очень важно", - сказал посол Великобритании в Молдове Люси Джойс.

Главы дипмиссий уверены: граждане, занимающие ответственные посты не имеют права вести проявлять агрессию и насилие в отношении прессы.

"Никто не имеет права вести себя агрессивно с журналистами, особенно люди, занимающие публичные должности. Они должны быть примером, и понимать, что журналисты работают для общества", - сказал глава офиса посольства Нидерландов Рой Ханс.

"Очень важно бороться за права и свободу прессы. А также иметь возможность выражать свое мнение, кем бы ты ни был", - сказала посол Швеции в Молдове Анна Либерг.

Напомним, на пресс-конференции во вторник, Андрей Нэстасе скатился до банальной грубости в отношении Publika TV. Его поведение осудили аналитики, журналисты и политики, в том числе премьер-министр Павел Филип.

Исполнительный директор Центра независимой журналистики Надин Гогу назвала лексикон Нэстасе неадекватными. Неоднократные попытки получить комментарий исполнительного директора Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, пока не дали результата.