Евровидение-2019: Анна Одобеску выступит третьей во втором полуфинале

В Тель-Авиве сегодня пройдет второй полуфинал конкурса Евровидение. Среди 18 исполнителей и представительница Молдовы. Анна Одобеску выступит третьей.

Песня Анны Одобеску получила хорошие отзывы пользователей интернета. На странице конкурса в Youtube ее назвали одной из лучших романтических баллад, написанных для Евровидения. Также отмечается сильный голос молдавской исполнительницы.

Однако нашу представительницу ждет жесткая конкуренция. Во втором полуфинале будут выступать основные претенденты на победу: фаворитов букмекерских контор Дункан Лоренс из Нидерландов и россиянин Сергей Лазарев.

Также во второй полуфинал попала представительница Румынии Эстер Пион.

В большой финал попадут представители десяти стран. Первую десятку отобрали по итогам первого полуфинала. Победитель Евровидения-2019 станет известен 18 мая