Бывший министр транспорта Молдовы Юрий Киринчук приговорен к 3,6 годам тюрьмы

Бывший министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук получил три года и шесть месяцев тюремного заключения.

Кишиневская апелляционная палата отменила решение суда первой инстанции об условном приговоре.

Приговор может быть обжалован.

Два года назад стало известно, что Киринчук стал обвиняемым в деле о коррупции при распределении денег из европейских фондов.

Как сообщили гособвинители, в ходе следствия чиновник свою вину признал, а позже президентом был подписан указ о его отставке.