Пентагон заплатит $650 млн на реконструкцию стены на границе с Мексикой

В штате Аризона за 646 миллионов долларов заменят и реконструируют стену на границе с Мексикой.

Министерство обороны США заключило контракт на $646 млн с компанией Southwest Valley Constructors с целью реконструкции части стены на границе с Мексикой. Об этом говорится в заявлении, размещенном в среду, 15 мая, на сайте военного ведомства, передает Корреспондент.

Отмечается, что речь идет об участке, расположенном в штате Аризона.

"Southwest Valley Constructors, находящаяся в Альбукерке, штат Нью-Мексико, выиграла контракт с фиксированной ценой в $646 млн на проектирование и строительство замены барьерной стены в секторе города Тусон, штат Аризона", - указано в документе.

Согласно контракту, строительные работы планируют завершить к концу января 2020 года. В тендере участвовали четыре компании.

10 мая исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан одобрил трансфер в размере $1,5 млрд для возведения участка стены протяженностью более 128 км на границе с Мексикой.