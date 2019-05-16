Канада даст материалы на восстановление Нотр-Дама

Премьер-министр Канады пообещал любые необходимые материалы на восстановления Собора Парижской Богоматери.

Канада готова оказать посильную помощь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери, в том числе предоставив сталь и древесину. Об этом во время пребывания в Париже заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает в четверг, 16 мая, Укринформ.

"Канада будет солидарна с Францией и предложит любую помощь, идет ли речь о стали или древесине, или других материалах. Это - часть истории не только Франции, а мира, и она должна быть сохранена. Мы будем принимать в этом участие", - сказал Трюдо, передает Корреспондент.

Он также обрадовался, что многие элементы собора удалось уберечь от огня.

"Это был ужасный пожар, но мы не можем не восхищаться тем, как много было сохранено, даже при том, что много все же было потеряно", - отметил глава правительства Канады.

Ранее французские архитекторы предлагали сделать Нотр-Дам со стеклянной крышей.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора.

Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе, также удалось спасти.