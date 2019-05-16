СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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